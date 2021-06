Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 102 ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 42-jährige Autofahrerin in Richtung Bad Belzig unterwegs. Hinter der Ortschaft Rotscherlinde am Abzweig nach Krahne kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 67-jährigen Mannes, der den Audi der Autofahrerin überholen wollte. Beide Fahrzeuge kamen deshalb von der Fahrbahn ab und erst im Bankett zum Stehen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.