Offenbar nach einem Hustenanfall, so teilt die Brandenburger Polizei mit, hat ein 33-jähriger Autofahrer am Dienstagabend, 2. November, kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war zuvor von Schenkenberg kommend in Richtung der Bundesstraße 1 unterwegs, kam dabei auf der Schenkenberger Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 33-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt.

Rettungskräfte kümmerten sich kurz darauf um den Mann und brachten ihn später für weiterer Behandlungen in ein Potsdamer Krankenhaus. Das Fahrzeug, ein VW Caddy, war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Geschätzter Sachschaden: 20.000 Euro. Für den Zeitraum der Berge- und Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn komplett gesperrt.