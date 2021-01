In der Nacht zum Sonntag setzte in Berlin und Brandenburg der erste Schneefall 2021 ein.

„Besonders betroffen war hier die Region Potsdam Mittelmark“, weiß unser Blaulichtreporter und weiter: „Am Sonntag herrschte auf der A9 und auf deren Nebenstrecken ein Verkehrschaos. Es gab viele Unfälle, wobei die meisten mit Blechschäden endeten. Aber auch Verletzte gab es zu beklagen. So überschlug sich ein PKW auf der L84 in Richtung Raben, zwei Personen wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizei, Feuerwehr und Winterdienst waren den ganzen Tag im Dauereinsatz.“