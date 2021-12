Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel schätzt sich zum Ende des Jahres einnal mehr glücklich, besonders gute Freunde zu haben. Vor nunmehr sieben Jahren hatte sich der Freundeskreis Stadtmuseum e.V. gegründet und seitdem viel bewegen können – finanziell, ideell aber auch ganz tatkräftig. So konnte beispielsweise dieses Jahr durch den Verkauf von Schallplatten am Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ die Vermittlungsarbeit des Stadtmuseums gefördert werden; auch wurde das Museumslogo durch das Freundeskreismitglied (und zugleich Grafiker) Matti Michael Matthes weiterentwickelt.