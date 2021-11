Der event-theater e.V. informiert: Die Veranstaltung „Was soll das ganze Theater“ am 27.11.2021 mit Johannes Hallervorden und Marten Sand sowie mit Special-Guest Dieter Hallervorden „muss krankheitsbedingt leider auf den 21. Mai 2022 ins Paulikloster (19.30 Uhr!) in Brandenburg an der Havel verschoben werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit.“ Der Vorverkauf für den neuen Termin soll spätestens am 24. November 2021 auf der Internetseite www.event-theater.de bzw. in sämtlichen Vorverkaufsstellen starten.