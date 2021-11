„Am 25.11.2021 beginnen die Maßnahmen zum Ausbau der Kleinen Münzenstraße“, teilte die Straßenverkehrsbehörde unlängst mit und korrigiert nun kurzfristig, „dass sich der Baubeginn in der Kleinen Münzenstraße nach vorne verschiebt. Die Vollsperrung beginnt bereits am 24.11.2021.“

Die Vollsperrung betrifft den gesamten Verkehr, also auch Radfahrer und Fußgänger. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Augustastraße. Weiter heißt es: „Die auf dem Parkplatz an der Ecke Große Münzenstraße aufgestellten Haltverbote sind unbedingt zu beachten, da verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden können.“