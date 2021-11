„Dem seit langem bestehenden Wunsch der Anwohner des Gebiets rund um den Schmöllner Weg und der Forderung des Bürgerbeirates Eigene Scholle/Wilhelmsdorf zur Sanierung der Fahrbahn wird nun entsprochen!“ Mit dieser Botschaft überraschte jüngst Bürgermeister Michael Müller. Auch als recht frischer Wahl-Brandenburger weiß er: Der bisherige Zustand der Pflasterstraße mutete durch Verwerfungen und die bucklige Oberfläche den Nutzern einiges zu. Aber nicht mehr lange! Die Fahrbahndecke des Schmöllner Wegs wird seit Dienstag zwischen dem Bahnübergang und der Brücke über die Plane auf einer Länge von etwa 900 Metern und einer Breite von 6,00 bis 6,70 Metern erneuert. Einschließlich Buswendeanlage.

Aufs Plaster kommt Asphalt

Die vorhandene Pflasterdecke wird von der EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH mit einem Profilausgleich aus Asphalttragschicht (etwa sechs Zentimeter dick) und Asphaltbetondeckschicht (vier Zentimeter) überbaut. Nur am Bauanfang und im Bereich der Bushaltestelle (1. Haltestelle nach der Buswendeanlage in Richtung Wilhelmsdorf) erfolgt ein grundhafter Ausbau, um die Nebenanlagen höhengleich anzuschließen. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten werden alle Seitenbereiche an die neuen Fahrbahnhöhen angepasst. Anliegerverkehr und ÖPNV werden an der Baustelle (voraussichtlich bis 17.12.2021) vorbeigeleitet.