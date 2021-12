„Für das Einhängen von Stahlbetontreppen und die damit verbundene Kranaufstellung muss der Gorrenberg in Höhe der Baustelle am 09.12.2021 in der Zeit von 7:30 Uhr bis voraussichtlich 11:00 Uhr voll gesperrt werden“, meldet die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg.

Die Zufahrt für die Anlieger erfolge aus Richtung Steinstraße/Kurstraße über die Wollenweberstraße. Die Einbahnstraßenregelung werde aufgehoben und der Verkehr mittels Ampel durch den schmalen Teil der Straße geführt. Stadt-Bitte: „Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit und um besondere Vorsicht gebeten.“