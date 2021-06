Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel informiert: „Wegen einer Kranaufstellung im Narzissenweg Höhe Hausnummer 24 wird die Straße am 23. Juni 2021 in der Zeit von 13 bis 17 Uhr und am 24. Juni 2021 in der Zeit von 7 bis 12 Uhr voll gesperrt. Wir bitten um Beachtung der Beschilderung.“