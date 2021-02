Zur Beseitigung akuter Straßenschäden in der August-Sonntag-Straße in Höhe des Wertstoffhofes muss die Straße ab sofort bis voraussichtlich 24. Februar halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels Beschilderung an der Baustelle vorbei geleitet. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit und Beachtung der Beschilderung gebeten.