Ein 22-Jähriger wurde am Montagabend von einem Ladendetektiv auf frischer Tat beim Diebstahl gestellt und musste daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei an Ort und Stelle – in der Koenigsmarckstraße in Plaue – verharren. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden dann noch eine geringe Menge Betäubungsmittel und ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden.

Die Ordnungshüter fertigten Anzeigen wegen des Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und auch Waffengesetzes.

Doch damit hatte der 22- Jährige scheinbar noch nicht genug: Vor den Augen der Polizisten stieg er in seinen PKW und verließ den Ort, obwohl ihn die Beamten vorab belehrt hatten, nicht mit seinem Fahrzeug loszufahren, da er nicht nur Drogen dabei, sondern offensichtlich auch welche konsumiert hatte. Dies bestätigte dann ein Drogenschnelltest, woraufhin der Fahrer auch noch eine Blutprobe für ein beweissicheres Verfahren abgeben musste.