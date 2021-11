In diesem Jahr eröffnet der Weihnachtsmann in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken eine Weihnachtspostfiliale. Kinder können hier ihre/n Weihnachtspost/Wunschzettel in den Briefkasten werfen und gespannt auf eine Antwort vom Weihnachtsmann warten.

Erreichbar ist die Weihnachtspostfiliale vom 29.11. bis zum 23.12. während der Bibliotheksöffnungszeiten im Bürgerhaus, Walther-Ausländer-Straße 1: Mo & Fr 09.00-16.00 Uhr, Di & Do 09.00-18.00 Uhr, Mi 09.00-12.00 Uhr.

Die Zeiten sollte sich auch gut einprägen, wer das Wichteln mag, denn in der Stadtteilbibliothek wird in der Vorweihnachtszeit auch gewichtelt. Kleine verpackte Geschenke stehen in der weihnachtlichen Wichtelecke zum Tausch bereit. Lassen Sie sich beschenken oder machen Sie anderen eine Freude!