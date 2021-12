„Eine Weihnachtsparade durch Krielow, Schmergow, Götz und Deetz! So spontan die Idee war, so traditionell wird sie. Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr findet die Weihnachtsparade auch 2021 statt“, ist auf www.fcdeetz.de zu erfahren. Der FC Deetz e.V., der fussballKIDSclub e.V., der Heimatverein Deetz, die Deetzer Feuerwehr, der Anglerverein Deetz e.V., Pittis Mäusevilla, die Gold-Wing-Freunde Potsdam und das Autohaus Mothor Brandenburg sind die Organisatoren der diesjährigen Parade, die am Samstag, den 11.12.2021, stattfindet.

Engel, Elfen und Schneemänner verteilen an Kinder Süßigkeiten

Laut Veranstalter soll das staunende Publikum am Straßenrand noch mehr weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge bestaunen und den Fahrern zuwinken können. „Unsere kleinen Engel, Elfen und Schneemänner werden den Kindern, während die weihnachtliche Karawane durch die Orte fahren wird, kleine süße Geschenke überreichen“, versprechen die Paraden-Planer. Und: „Der Weihnachtsmann ist auch dabei.“ Der hat zudem vornweg einen besonderen Wagen dabei: „Der weihnachtliche Versorgungsschlitten hält für Zuschauer Glühwein, Popcorn, gebrannte Mandeln und vieles mehr bereit.“ Hinter dem Schlitten reihen sich dann die bunt geschmückten Wagen und Gold Wings ein.

Wie schon im Vorjahr findet die Weihnachtsparade unter den Auflagen der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung statt, weswegen die Veranstalter alle Zuschauer bitten, vor ihren Häusern/Wohnungen zu bleiben und große Ansammlungen zu vermeiden.

Hier zieht die Weihnachtsparade durch Groß Kreutz (Havel)

Der Weihnachtsparade-Wegweiser:

15.30 Uhr Abfahrt in Deetz (Parkstadion) – Zum Königsberg – L86 in Richtung Krielow

16.00 Uhr Krielow: Chausseestraße – Lilienthalstraße – (drehen) Am Grund (Alte Feuerwehr) – Siedlerweg – L86 Richtung Schmergow

17.00 Uhr Schmergow, dann Deetzer Siedlung – Schmiedegasse – Dorfstraße – Deetzer Chaussee zur Dorfdurchfahrt Deetz – Schmergower Straße – Götzer Straße – Richtung Götz

18.30 Uhr Götz: Zum Wachtelberg – Deetzer Weg – Götzer Dorfstraße – drehen „Kreuzung Feuerwehr“ – gleiche Route zurück nach Deetz

19.30 Uhr Deetz: Götzer Straße – Alte Dorfstraße – dort drehen – Halt auf der Alten Dorfstraße – Schmergower Straße – Parkstadion

Weihnachtsmarkt und Weihnachtssingen am 12.12. entfallen

„Wir wünschen euch trotz anhaltender Corona-Auflagen viel Spaß bei der Weihnachtsparade“, so die Organisatoren, die wenigstens nicht auf die Parade verzichten an ihrem geplanten Festwochende verzichten wollen. Aber: Wegen der Corona-Pandemie finden auch in diesem Jahr der für den 12.12. geplante Weihnachtsmarkt sowie das traditionelle Weihnachtssingen nicht statt.