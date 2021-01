Die Weihnachtsbäume werden nicht mehr benötigt und zur Abholung in Brandenburg an der Havel oftmals an den Straßenrand gelegt. Die Polizeidirektion West rät zum sicheren Ablegen der Festtannen und Vorsicht im Straßenverkehr. Im Bild: Ausgediente Weihnachtsbäume versperrten den Weg in der Kirchhofstraße. © Foto: Th. Messerschmidt