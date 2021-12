Der „Brandenburger Lichterzauber“ soll – wie schon das Lichterfest Anfang Dezember – die Brandenburgerinnen und Brandenburger bei ihren Weihnachtseinkäufen begleiten. Mit noch mehr Lichterglanz am Dienstag, 21. Dezember 2021, ab 16:00 Uhr.

„Weihnachtsbaum- und Gebäude-Illuminationen hüllen die Fußgängerzone in einen weihnachtlichen Lichterzauber. Hunderte Lichterpunkte am Straßenrand weisen den Weg durch die Innenstadt. Zudem werden ausgewählte Gebäude zusätzlich bestrahlt“, verrät die organisierende STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH.