Die nächste Wahl steht an: Wer ist „Die schöne Brandenburgerin“ des Monats Dezember? Sie, liebe Leserinnen und Leser, können per Online-Voting die Monats-Schönste küren und entscheiden, wer die letzte Kandidatin für die Jahres-Wahl 2020 wird. Zur Dezember-Wahl stehen: Carolin Schulze (35) stammt aus Kleinwudicke bei Rathenow, ist fünffache Mama, dadurch Vollzeitmutter, Köchin, Putzfee, Eventmanagerin, Kinderärztin, …, und Lebensberaterin. Sie mag Spaziergänge sowie gemütliche Abende mit der Familie. Die 33-jährige Michaela Musehold lebt mit ihren beiden Kindern in Brandenburg an der Havel, liebt es, vor der Kamera zu stehen für Shoots, sich mit Freunden treffen und auch die Freizeit mit ihren Kindern zu verbringen. Jenefer Strauß (39) ist dreifache Mama, wohnhaft in Brandenburg an der Havel, selbständig mit einer mobilen Fußpflege, liebt die Ostsee, Musik und Konzerte.

Abgestimmt werden kann hier bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021. Das Ergebnis verraten wir in der nächsten „BRAWO am Mittwoch“, indes die Vorstellung neuer Kandidatinnen fortgesetzt wird, folglich Bewerbungen stets willkommen sind.