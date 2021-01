Am Mittwoch, 20. Januar 2021, wurde die Polizei über einen Bekannten eines 54-jährigen Brandenburgers darüber informiert, dass sich der Mann verletzt in seiner Wohnung in der Barnimstraße in Nord befindet. Zuvor soll es wohl eine Attacke auf den Mann gegeben haben.

Der 54-jährige Geschädigte berichtete den eingesetzten Beamten schließlich, dass er bereits am Montag, dem 18. Januar gegen 19.30 Uhr vom Einkaufen zu Fuß nach Hause unterwegs war, als er von hinten angegriffen und geschlagen worden sein soll. Dies soll zwischen den Wohnhäusern der Barnim- und der Flämingstraße geschehen sein. Anschließend sei der Mann nach Hause gegangen. Entwendet wurde ihm nach eigenen Angaben nichts.

Mann erleidet lebensbedrohliche Verletzungen

Der Mann wurde umgehend durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf und leiteten weitere Ermittlungen ein. Am Donnerstag, dem 21.01.2021 wurde die Polizei schließlich durch das Krankenhaus darüber informiert, dass der Mann lebensbedrohliche Verletzung erlitten hatte.

Zeugen für die Tat gesucht