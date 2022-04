Sie hat den Zweiten Weltkrieg , den „Sozialistischen Frühling auf dem Lande“, die Zwangskollektivierung in der DDR also, und Corona mitgemacht. Und überstanden. Nun feiert Margarete Wegener in der Seniorenresidenz „Haus am Werbellinsee “ in Altenhof ihren 100. Geburtstag.