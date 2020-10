Wer sich mit Hans Mai verabreden will, muss darauf gefasst sein, dass ohne vorherigen Blick in den Terminkalender nichts geht. Der Lehrer in Ruhestand, der von 1990 bis 1995 das Stadtoberhaupt der heutigen Barnimer Kreisstadt war, ist noch immer ein vielbeschäftigter Mann. Zuletzt ist der 76-Jähri...