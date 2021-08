In Lunow-Stolzenhagen ist am Begegnungszentrum viel los. Nicht nur, weil Kinder in der Turnhalle, an den Billardtischen und Tischtennisplatten ihre Ferien verbringen. Auch die Erwachsenen sind fleißig unterwegs, Ferien haben sie allerdings nicht. Ein Raum des Gebäudekomplexes wurde zur Zentrale der ASP-Bekämpfung im Barnim.