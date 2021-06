Die Afrikanische Schweinepest ist nah. In nur drei Kilometern vom Barnim entfernt wurden erkrankte Tiere auf polnischer Seite gefunden. Der Tierseuchenstab des Landkreises Barnim ist in Alarmbereitschaft. Darüber informierte Holger Lampe am Montagabend den Kreisausschuss in Eberswalde.

Erste Einschr...