Im Rahmen der Absuchen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Barnim wurde am vergangenen Dienstag südwestlich des Weißen Sees bei Brodowin der Knochen eines verendeten Wildschweines gefunden. Das teilt die Pressestelle des Landkreises Barnim am Freitag mit.

Bisher wurden positiv bestätigte ASP-Fälle ausschließlich im erwarteten Ausbreitungsgebiet rund um das ursprüngliche Kerngebiet im Osten des Landkreises registriert. Bereits frühzeitig eingeleitete Zaunbaumaßnahmen konnten nach bisherigen Erkenntnissen eine weitere Ausbreitung Richtung Westen verhindern. Unlängst wurde die doppelte Einzäunung der sogenannten Weißen Zone, im Westen an die L200 angrenzend, fertiggestellt. Der jüngste Knochenfund befindet sich innerhalb dieser Weißen Zone.

Kadaversuchhunde eingesetzt

„Dieser Fund ist dahingehend ungewöhnlich, dass er über zwei Zaunlinien hinweg weitab des bisherigen ASP-Geschehens im Barnim gemacht wurde“, erklärt Holger Lampe, Erster Beigeordneter und Leiter des Tierseuchenkrisenstabs im Landkreis. „Wir haben umgehend damit begonnen, unsere Suchmaßnahmen in dem betroffenen Gebiet zu verstärken. Bei den Absuchen im teils schwer zugänglichen Terrain am Weißen See haben wir dabei auch auf den Einsatz von Kadaversuchhunden zurückgegriffen.“

Die Ergebnisse der Suchmaßnahmen in dem Gebiet stimmen fürs Erste vorsichtig optimistisch. Über den einzelnen Knochen hinaus wurden in der unmittelbaren Umgebung bisher keine weiteren Überreste von befallenem Schwarzwild gefunden. Ob das betroffene Tier tatsächlich in dem Gebiet verendet ist oder der Knochen durch andere Tiere dorthin verschleppt wurde, kann derzeit nicht mit Sicherheit geklärt werden.

Mehrere Entnahmen von Schwarzwild durch Jagdausübungsberechtigte im näheren Umkreis wurden in den vergangenen Wochen negativ auf einen Befall mit der ASP getestet. Sollte es beim Einzelfund bleiben, müssen die Maßnahmen vorerst nicht angepasst werden.