Es geht ums Handy am Steuer: Am Dienstag kontrolliert die Polizei Verkehrsteilnehmer unter anderem an der B 167 in Finowfurt. Was Handysünder nicht wissen – einige hundert Meter entfernt werden sie bereits von Vorposten in Zivil bei den uniformierten Beamten angekündigt. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt