So viel Blaulicht ist in Eberswalde selten zu sehen – und fällt auf. Am frühen Abend des 30. Juli haben drei Einsatzfahrzeuge der Polizeidirektion Ost mit Sitz in Frankfurt (Oder) und zwei Einsatzfahrzeuge der kreiseigenen Rettungsdienst Barnim GmbH aus Eberswalde minutenlang stadteinwärts auf der rechten Fahrspur der Eisenbahnbrücke gehalten, die als Bestandteil der innerörtlichen Bundesstraße 167 zu den Hauptverkehrsachsen von Eberswalde gehört.

Was war da los? Weder die Regionalleitstelle Nordost , die für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständig ist, noch die Polizeidirektion Ost haben für den frühen Abend des 30. Juli einen Einsatz auf der Eisenbahnbrücke in Eberswalde protokolliert.

In Abstimmung mit der Bundespolizei

Allerdings bestätigen Sprecher beider Behörden, dass die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst in Abstimmung mit der für den Hauptbahnhof Eberswalde zuständigen Bundespolizei ausgerückt sei, weil es die Androhung eines Suizids gegeben habe. Die Einsatzkräfte hätten dann aber doch nicht eingreifen müssen.

In der Regel berichtet diese Zeitung nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.