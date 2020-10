Während andere um den größten Hecht am Haken buhlen, wollen sie ihrem Faible als Schatzsucher nachgehen und ganz nebenbei auch noch die Gewässer aufräumen. Vor Kurzem waren die Magnetfischer von MaScottchen & Co. am Eberswalder Finowkanal und haben einen satten Fang gemacht. 890 Kilo Meta...