Finowfurts Ortsvorsteher und Gemeindevertreter Christoph Raschke (Bündnis Schorfheide) hat in der jüngsten Schorfheider Gemeindevertretersitzung heftige Kritik an Katharina Slanina (Die Linke) geübt. Er wolle eine „Rüge“ erteilen, so Raschke. Er sehe wie seitens Slanina gegen die Arbeit sein...