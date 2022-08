Die Entscheidung des Haftrichters war eindeutig: Der 35-Jährige, der am frühen Sonntagmorgen eine Passantin auf der Friedrich-Ebert-Straße angegriffen und schwer verletzt hatte, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag Haftantrag gestellt und den Angreifer dem...