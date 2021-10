Fast 30.000 Menschen verlassen den Landkreis Barnim jeden Tag, um in Berlin zu arbeiten. Knapp 8.000 Berliner machen es umgekehrt - sie kommen in die Region, um zu arbeiten. Fast 12.000 weitere pendeln täglich in die umliegenden Landkreise. 10.000 Menschen kommen jeden Tag aus den Landkreisen Ucker...