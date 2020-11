„Die Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen bei Rothe Erde in Eberswalde sind weiterhin akut gefährdet. Gespräche zwischen IG Metall, Betriebsrat und der Geschäftsführung über den Erhalt des Standortes am Freitag, 13. November, verliefen ergebnislos“, darauf verweist die IG Metall Ostbrandenburg in einer Pressemitteilung.

Die Geschäftsleitung der Rothe Erde GmbH halte offensichtlich an ihrem Plan fest, den Standort Eberswalde mit 76 Beschäftigten Ende 2021 zu schließen. Die Begründung der Geschäftsführung: Mögliche Marktverlagerungen. „Gilt das nur für unser Werk in Eberswalde?“, würde die Belegschaft nun fragen.

Konzept für Zukunftsperspektive

Das Vorhaben der Arbeitgeberseite ist für sie nicht nachvollziehbar und inakzeptabel: Spätestens mit den erarbeiteten Ideen der Belegschaft wurde durch den Betriebsrat ein plausibles Konzept für eine Zukunftsperspektive und den Erhalt der Arbeitsplätze am Standort Eberswalde vorgelegt, heißt es vonseiten der Gewerkschaft.

Die aktuelle Situation bei Rothe Erde in Eberswalde sei nicht hausgemacht, sondern Folge der unternehmensinternen Arbeitsteilung, so die IG Metall. In Eberswalde werden zurzeit Wälzlager für Windkraftanlagen gefertigt, vorwiegend für einen Kunden. Im Konzept zeige der Betriebsrat auf, wie die Schwierigkeiten am Standort Eberswalde überwunden und die Arbeitsplätze dort erhalten werden können.

Gerechte Verteilung der Lasten

Eine der Möglichkeiten für die Bestandssicherung des Werkes in Eberswalde sei eine gerechte Verteilung der Lasten der Marktentwicklung auf alle drei Standorte von Rothe Erde, also auf Dortmund, Lippstadt und Eberswalde.

„Das Werk Eberswalde hätte mit einem breiter aufgestellten Produktportfolio und einem größeren Kundenkreis eine gute Zukunftsperspektive. Für eine solche strategisch nachhaltige Neuausrichtung des Standortes Eberswalde braucht es jedoch die Unterstützung der Geschäftsführung und des Konzerns. Was die Qualifikation und das Engagement der Beschäftigten betrifft, sind die Voraussetzungen hierfür optimal“, sagt Holger Wachsmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg.

Eberswalder Werk schnell und kostengünstig

Im internen Vergleich der Werke an den drei Standorten liegt das Werk Eberswalde nach Angaben des Betriebsrates bei Durchlaufzeiten sowie Fertigungs- und Ausschusskosten vorn, argumentiert die Gewerkschaft. Die Belegschaft habe zudem Einsparpotenzial in Millionenhöhe für das Werk in Eberswalde identifiziert, unter anderem durch Optimierung der Fertigungsprozesse und günstigeren Rohmaterialeinkauf.

„Effizienzsteigerungen und Kostenreduzierungen im Werk Eberswalde sind kurzfristig realisierbar, und neue Kunden sind ebenfalls mittelfristig akquirierbar. Aus Sicht der IG Metall ist es verantwortungslos, das Werk in Eberswalde angesichts seines Potenzials und seiner Bedeutung für Stadt und Region zu schließen“, sagt Holger Wachsmann.