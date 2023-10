Kranbau in Eberswalde: Nach der Übertragung der Geschäftsaktivitäten stellt sich die Frage, was aus den Maschinen wird. Das gewaltige Bohrwerk in der Halle kann ganze Teile fräsen, drehen und bohren, wie hier die Maschinenhaus-Plattform für den Kran in Wismar (in gelb). © Foto: Gino Reichhoff