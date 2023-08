Chefarzt am Forßmann-Krankenhaus geht von Bord

Arzt in Eberswalde

Seit 1995 leitet Dr. Eckart Braasch die Nierenklinik am Forßmann-Krankenhaus Eberswalde. Jetzt geht der Mediziner, dessen Karriere als Marine-Stabsarzt begann, in Rente. Was bedeutet das für die Patienten?