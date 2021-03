Weit draußen, doch in der Nähe des einzigen Einkaufsmarktes der Stadt, steht der Block am Platz der Einheit, den der Landkreis Barnim nun auf seine Kosten wiederherrichten will. Von 15 Wohnungen ist in einem Rahmenvertrag mit der Stadt Oderberg als Eigentümerin die Rede. Gegenwärtig, so wird im ...