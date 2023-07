Das frühere Fitnesscenter ist umgebaut. Das Genehmigungsverfahren läuft. Ebenso wie die Bewerbungsverfahren. Das Curriculum steht. Am 1. Oktober soll in Eberswalde eine zweite Hochschule an den Start gehen: die Hochschule für Gesundheitsfachberufe (HGE), die sich aktuell in Gründung befindet. Di...