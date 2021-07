Marius Manske wollte eigentlich Rettungsassistent werden. Nach einem Praktikum bei der Berliner Feuerwehr und seiner ehrenamtlichen Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr in Ladeburg stand dann aber fest: Der 21-Jährige wird an der Akademie der Gesundheit in Eberswalde zum Notfallsanitäter ausgeb...