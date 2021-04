Die Pinsel, Spatel und Spitzkellen stecken feinsäuberlich aufgereiht im Boden neben dem Grab. Je nach Bedarf greifen sich Gunnar Wagner und Louisa Strahl das passende Werkzeug. Seit dem 4. März sind die beiden Archäologen der Bernauer Firma Archaeros mit ihren Kollegen bereits auf dem Gelände der Grundschule Finow am Werk. Beim Ausheben der Baugrube für den neuen Schulanbau stieß man hier Ende Februar auf 55 Gräber. Dass es hier im 19.Jahrhundert mal einen Friedhof gab, war der Stadtverwaltung bekannt. Aber dass er sich auch genau an der für den Neubau vorgesehenen Stelle befand, war für alle Verantwortlichen eine große Überraschung. Auch eine freigelegte, bisher unbekannte Fernwärmeleitung trug nicht zur Entspannung der Lage auf dem Baufeld bei.

Ausgrabungen werden von Schülern und Lehrern aufmerksam verfolgt

Durch den Fund war schnell klar, dass nun der ursprüngliche Zeitplan zur Errichtung des neuen Schulgebäudes nicht mehr zu halten sein wird. Mittlerweile sind die Archäologen schon acht Wochen damit beschäftigt, die Gräber freizulegen und die Überreste der Verstorbenen zu sichern. „Bei jedem Grab ist der Zeitaufwand verschieden. Bei diesem hier sind meine beiden Kollegen schon seit sieben Tagen dran. Aber das ist die Ausnahme. Hier war es besonders schwierig, da die Wurzeln einer großen Eiche in den Sarg eingedrungen waren“, erläutert Stefanie Csincsik-Tiltmann.

Knochenfund Skelette erzwingen Baustopp an der Grundschule Finow Eberswalde Auch wenn die Baustelle umzäunt und mit großen weißen Folien vor den Blicken der Schüler und Lehrer abgeschirmt wird, werden die Arbeiten aufmerksam verfolgt. „Die Schüler gehen mit der sehr ungewöhnlichen Situation auf ihrem Schulhof erstaunlich entspannt um und stellen wirklich kluge Fragen zu unserer Arbeit. Bei manchem Lehrer hingegen merkt man schon, dass sie den Anblick der Skelette als unangenehm empfinden.“

Stoffreste und Metall, aber noch kein Schmuck

Bis zu acht Archäologen sind an manchen Tagen auf der Finower Ausgrabungsstelle anzutreffen. Am Dienstag sind es vier. Mit viel Geduld bürstet Gunnar Wagner mit einem Pinsel die Unterseite des völlig vermoderten Sarges aus Kiefernholz ab, in der Hoffnung noch etwas Interessantes zu entdecken. „Wir stoßen auf viele Stoffreste von der Kleidung der Verstorbenen. Ab und zu auch auf etwas Metall. Aber Schmuck haben wir noch nicht gefunden.“ Die menschlichen Überreste werden akribisch beschriftet und verpackt. In den Bernauer Firmenräumen werden alle Knochen der gefundenen Skelette zwischen gelagert. „Einen Anthropologin untersucht sie dort noch genauer. Wenn unsere Arbeiten hier abgeschlossen sind, werden dann alle Skelette in das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege nach Wünsdorf überführt.“, so Stefanie Csincsik-Tiltmann.

Zwölf von 55 Gräbern sind untersucht

Inzwischen sind zwölf von 55 Gräbern untersucht. Eigentlich war geplant, die ärchäologischen Arbeiten bis Mitte April abzuschließen und den Baustopp wieder aufzuheben. „Das hat sich inzwischen überholt“, sagt Ulf Hahn, der für die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH die Arbeiten vor Ort koordiniert. „Nach derzeitigem Stand wird sich diese Grabung mindestens bis Ende Juni hinziehen. Theoretisch könnten wir dann den Erdbau fortsetzen und im August mit der Holzmodulmontage starten. Der derzeit anvisierte Fertigstellungstermin wäre dann der 17.Dezember. Ursprünglich wollten wir im Sommer fertig werden.“

Aber auch diese Terminkette könnte recht schnell wieder platzen. Denn noch ist nicht das gesamte Baufeld für den 1,6 Millionen Euro teuren Schulanbau freigelegt. „Und es ist zu vermuten, dass wir auf noch mehr Grabstellen stoßen werden, die wiederum zu weiteren Verzögerungen führen könnten“, befürchtet Ulf Hahn. Die Kosten für die unerwartet umfangreichen Grabungen soll die Stadt übernehmen. Und die könnten allem Anschein nach empfindlich hoch werden.