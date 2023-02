Zu viele Vorfälle – Kameras sollen für mehr Sicherheit am Gleis sorgen

Bahnhof in Melchow

Mit Kameras will die Gemeinde Melchow versuchen, erneuten Vorfällen am Bahnhof entgegenzuwirken. An der stark von Pendlern genutzten Bahnstation kam es nicht nur zu Diebstahl und Sachbeschädigung.