Überall drehen sich Kräne, werden Wohngebiete ausgewiesen, wollen junge Familien bauen. Was in Bernau längst passiert, rückt nun auch immer weiter nach Biesenthal, Melchow und Eberswalde vor.

Doch die Bearbeitung der Anträge dauert und war nicht erst einmal Grund für Kritik und Hinweise an das Bauordnungsamt des Landkreises Barnim. Zuletzt sprach Landrat Daniel Kurth davon, dass es weitere strukturelle Veränderungen geben solle. Denn 1400 Bauanträge liegen auf Halde. Sie warten darauf, endlich bearbeitet und beschieden zu werden.

1500 Bauanträge im Vorjahr bearbeitet

Dabei waren die 34 Mitarbeiter der Abteilung, die dem Dezernenten Holger Lampe untersteht, nicht untätig. Denn 1500 Anträge wurden im vergangenen Jahr auch bearbeitet und als Genehmigung oder Ablehnung verschickt. Die Verfahren sind oftmals sehr kompliziert, die Unterlagen nicht immer akkurat, wenn sie von Planern oder Architekten eingereicht werden. Denn das Baurecht in Brandenburg, berichtet Lampe, ist auf eine Behörde konzentriert. Die wiederum hinterfragt alle nötigen Belange von der Unteren Wasserbehörde bis zum Naturschutz oder Brandschutz. „Das ist gut für Bauherren, aber für den Landkreis ein weites Feld“, macht der 62-Jährige deutlich.

Zweistellige Anzahl an Personal im Bauamt Barnim nötig

Nun wird aktuell aber eine neue Struktur untersucht. „Das Bauamt wieder herauszulösen und mit mehr Personal den Berg an Anträgen abzuarbeiten, das ist das Ziel“, sagt Lampe mit Blick auf die Evaluierung. „Wir wollen das Bauamt stärken“, macht er deutlich. Das geht nur mit einer zweistelligen Anzahl an neuem Personal. Vor allem Sachbearbeiter müssten her, die die gesamte Schreibarbeit übernehmen könnten. Dann wären die Bauingenieure und Prüfer für Sachfragen zuständig und nicht für die ganze Bürokratie, die so aufhält, aber erledigt werden muss.

Bauboom hält von Althüttendorf bis Lindenberg weiter an

Dieser verwaltungsinterne Prozess sei gerade voll im Gange. Denn nach Auskunft aus den Gemeinden hält der Bauboom weiter an. Von Althüttendorf, wo in einem neuen Wohngebiet die Parzellen umgehend verkauft wurden, bis nach Lindenberg oder Eiche, wo längst jede Möglichkeit der Verdichtung genutzt wird. Der Gutachterausschuss des Landkreises, der gerade getagt hat, bestätigt die Entwicklung, die sich auch den Grundstückspreisen niederschlägt. Die steigen weiter rapide an. Und das nicht nur in Bernau oder Zepernick.

Infrastruktur in Barnimer Gemeinden muss mit wachsen

Viele Kommunen, berichtet Lampe, seien aber kaum in der Lage, ihre Verwaltungen anzupassen. Bauingenieure seien schwer zu bekommen. Die Infrastruktur in den Barnimer Gemeinden müsse außerdem mit wachsen: von der Abwasserleitung bis hin zur Grundschule. Das schlägt sich in Bebauungspläne nieder. „Da haben viele Gemeinden noch Probleme, diese Vorhaben an die schnell wachsende Bebauung anzupassen“, schätzt Lampe ein. Weitere umfassende Rahmenpläne wie Flächennutzungspläne müssten parallel erarbeitet oder geändert werden.

Auftrag vom Kreistag Barnim zur Lösung des Problems

Doch nicht nur der Wohnungsbau landet auf den Tischen der Sachbearbeiter im Bauordnungsamt. Gewerbegebiete und Ansiedlungsverfahren sind zu prüfen. Verkehrsströme müssen beobachtet werden. Hier gibt es viele Wünsche aus dem Barnim, die nicht alle sofort realisierbar sind. „Wir wollen deshalb schon in diesem Monat eine Entscheidung fällen“, macht Lampe deutlich. Die Behörde müsse erweitert werden, um sich dem Bauen und den Wünschen vieler Barnimer anzupassen. Der Auftrag vom Kreistag Barnim liegt vor. „Wir sollen uns kümmern, und das tun wir auch“, sagt Lampe.

Eigenes Bauamt im Rathaus von Eberswalde

Nur die Stadt Eberswalde hat ein eigenes Bauamt und prüft ihre Anträge selbst. Allerdings müssen für Rückfragen, zum Beispiel naturschutzrechtliche Belange, ebenso die Kreis-Abteilungen angefragt und Träger öffentlicher Belange einbezogen werden. Das Baurecht in Deutschland ist kompliziert. Mancher Investor ist daran schon gescheitert.

Jahrelange Verfahren wie beim Erlebnispark in Schwanebeck

Zuletzt war unter anderem eine Baugenehmigung für den Aufbau eines Erlebnisparkes in Schwanebeck erteilt worden. Jahre dauerte das Verfahren, auch weil es immer wieder Rücksprachen mit Landesbehörden und dem Investor gab. Nun sind an der L200 für das Gartencenter mit großem Freizeitbereich die Bulldozer am Werk.