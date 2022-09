„Aufregende und emotionale Wochen“ liegen hinter den Bewohnern – so der Bürgermeister von Friedrichswalde in einem Bürgerbrief an die Einwohner seiner Gemeinde. 72 Kilometer Umleitung für die Zeit der Baustelle zwischen Friedrichswalde und Joachimsthal sind vom Tisch. Die Sperrung am Ortsei...