Im Frühjahr waren es die Bilder aus Bergamo, die erschütterten. Militär, das die zahllosen Leichen abtransportieren musste. Berge von Särgen. Engpässe in Krematorien und auf Friedhöfen. Inzwischen gibt es diese Bilder auch in Deutschland. Etwa in Sachsen. Im Freistaat registrierten Experten au...