598.527,38 Euro – so teuer wird die Brückenreparatur am Übergang über den Finowkanal zwischen der Brückenstraße und der Schlossgutsiedlung in Finowfurt. Wegen akuter Einsturzgefahr war im Juli 2021 der viel genutzte Übergang bei Eberswalde erst abgesackt und dann abgerissen worden. Seither e...