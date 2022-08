Für einen 33-jährigen Mann aus Chorin dürfte das ein Schock gewesen sein. Als er seinen Kontostand kontrollierte, war all sein Geld verschwunden. Was ist passiert? Wie Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, am Mittwoch (24. August), sagte, ereignete sich der Betrug bereits am 20. August, der aber erst jetzt angezeigt wurde.