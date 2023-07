Radarkontrolle an der Friedensbrücke startet erst später

Blitzer in Eberswalde

In Eberswalde ist der Probebetrieb für den neuen Blitzer an der Kreuzung an der Friedensbrücke verlängert worden. Das zuständige Ordnungsamt nennt einen neuen Termin für die Aufnahme des Messbetriebs.