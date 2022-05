„Gebäude groß“, lautete die Nachricht der für die Kreise Barnim, Uckermark und Oberhavel zuständigen Regionalleitstelle in Eberswalde an die Brandschützer der Barnimer Kreisstadt. In einem Mehrfamilienhaus an der Eisenbahnstraße in Eberswalde, etwa auf Höhe des ehemaligen China-Restaurants, sei eine ungeklärte Rauchentwicklung zu verzeichnen. Der Alarm war am 24. Mai um 19:17 Uhr ausgelöst worden. Neben der Berufsfeuerwehr ist auch die freiwillige Feuerwehr von Eberswalde ausgerückt.