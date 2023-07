Am 2. Juli 2023 war an der Eberswalder Straße 4 in Melchow bei Eberswalde ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. An den schwierigen Löscharbeiten hatten sich fast den gesamten Tag über 83 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Biesenthal-Barnim beteiligt, zu dem die Gemeinde mit ihre...