Kurz nach 20 Uhr ist am 13. Juli in Eberswalde Alarm ausgelöst worden. In einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses im Wohngebiet Nordend sei ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr von Eberswalde rückten aus – unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Ebe...