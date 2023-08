Um kurz vor sechs ging am Dienstagmorgen (1.8.) die Meldung bei der Berufsfeuerwehr Eberswalde ein. Ein Scheune war in Brand geraten. Sie befindet sich auf frei zugänglichem Gelände in der Nähe vom Forstbotanischen Garten. Die Scheune, die einem offenen Unterstand glich, war mit Brennholz gefüllt.

Dichter Rauch stand über dem Gelände. Zunächst haben Kräfte der Berufsfeuerwehr Eberswalde den Brand gelöscht. Sie wurden etwas später von Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Finow unterstützt, die mit einem weiteren Tanklöschfahrzeug anrückten. Die Feuerwehrleute mussten Atemschutz-Masken tragen. Bei der Brandbekämpfung kamen zwei Strahlrohre zum Einsatz.

Kriminalpolizei ermittelt

Über verletzte Personen ist bisher nichts bekannt. Laut Polizeidirektion Barnim kann eine Selbstentzündung so gut wie ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.