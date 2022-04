In der Nacht zum Freitag (22. April) wurde die Berufsfeuerwehr Eberswalde kurz nach Mitternacht abermals zu einem Garagenbrand alarmiert. Wieder brannten im Komplex an der Schönholzer Straße Müll und Unrat in einer Garage. Es war bereits der vierte Einsatz innerhalb einer Woche in dem Garagenkomp...