Das verlängerte Wochenende hatten die Anwohner sicherlich anders geplant. Wie es zu dem Brand des Carports in der Straße Roseneck im Nordend am Montagabend (2.10.) kam, ist noch nicht geklärt. Trotz sofortiger Löschversuche durch Nachbarn und später durch die alarmierte Feuerwehr griff der Brand auf einen Schuppen auf dem Nachbargrundstück in der eng bebauten Siedlung über.

Durch den Brand wurden der Carport und der Schuppen vollständig zerstört, sowie die Fassade eines Einfamilienhauses stark beschädigt. Beim Versuch, den Brand selbständig zu löschen, erlitten vier Personen eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten zur Behandlung ins Werner-Forßmann-Krankenhaus eingeliefert werden.

Brand in Eberswalde – Kriminalpolizei ermittelt

Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei der PI Barnim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr vor Ort.