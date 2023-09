Die Flamen waren weithin zu sehen, der Flammenherd loderte in einem der prominentesten Gebäude der Stadt. Das Feuer, das in der Nacht zum 18. September die obere Etage des „Gasthaus am Walde“ in Eberswalde komplett zerstörte, betrübt immer noch einen Großteil der Eberswalder Einwohner. Über die Ursache des Brandes wurden keine Angaben gemacht. Nun herrscht zumindest teilweise Klarheit.

„Es ist korrekt, dass die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Barnim Ermittlungen wegen Brandstiftung führt“, bestätigt Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost eine Anfrage. Einen Tatverdächtigen gebe es indes noch nicht. Bei dem Gebäude handelte es sich um das ehemalige Casino, vielen Eberswaldern als Gasthaus „Am Walde“ bekannt. Das 1892 erbaute Gebäude in der Brunnenstraße steht seit vielen Jahren leer und gehört zu den Baudenkmalen in Eberswalde. Es befindet sich in Privatbesitz, Informationen der Polizei zufolge soll es sich gerade in einer Sanierungsphase befunden haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Großeinsatz der Feuerwehr in Eberswalde

Da das Gebäude direkt am Waldesrand steht, war zeitweise die Gefahr eines Waldbrandes gegeben, wie die Feuerwehr vor Ort in der Nacht mitgeteilt hatte. Ein Übergreifen der Flammen konnte jedoch mit geeigneten Maßnahmen verhindert werden. Die Hanglage und einzelne herabstürzende Dachteile hatten den Einsatz erschwert. Der Dachstuhl ist nach dem Feuer komplett zerstört und eingestürzt, die Bausubstanz wird aktuell untersucht. Denn nicht nur das Feuer an sich, auch die Löscharbeiten werden dem maroden Gebäude stark zugesetzt haben.

Das ehemalige Gasthaus befindet sich inmitten einer Wohnsiedlung, nahe einem Altenwohnheim und des Standesamtes. In direkter Nachbarschaft musste eine Wohnanlage mit Appartement-Wohnungen zwischenzeitlich evakuiert werden, da ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen werden konnte und zudem die Gefahr auf Rauchvergiftungen bestand. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch mehrere Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 58 Einsatzkräften zugegen.