Ein Brand ist in der Nacht zum 2. Januar gegen 3.15 Uhr in der Lagerhalle eines ehemaligen Re cyclingbetriebs im Gewerbegebiet Nordpark an der Poratzstraße in Nordend ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mitteilte, habe die Halle in Bereich des Fußbodens und der Decke gebrannt.

Neben der Berufsfeuerwehr seien die Freiwilligen Feuerwehren Eberswalde und Finow im Einsatz gewesen. Eine Augenzeugin verkündete bei Facebook, dass die Flammen weit zu sehen waren.

Brand an zwei Stellen ausgebrochen

Nach Angaben von Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) , waren in der Halle in Eberswalde Tische und Stühle gelagert, die Feuer gefangen hätten.